TVB虧損擴至2.95億 下半年廣告減四成

受廣告收入急跌及星美債「尾數」撇帳拖累，電視廣播（TVB，511）連續兩年見紅，去年多蝕48.1%，至2.95億元。行政總裁李寶安表示，已準備迎接疫情後中國的廣告攻勢，今年優先投放精力在內地市場。



電視廣播去年收入減少18.5%，至36.5億元。集團下半年電視廣告客戶收入急跌40%，至7.74億元，令全年電視廣告收入減21.7%，至19.1億元。



該公司指，去年下半年社會運動令廣告業務增長動力幻滅，收入急速逆轉，廣告客戶在暑假、中秋及聖誕三個傳統銷售旺季開支削減，全年在奶粉、貸款及按揭、護膚及零售連鎖店，均錄得雙位數跌幅。該公司開始視證券公司、物業發展商、大型企業集團等新行業類別為目標，並聚焦內地新客戶。



期內兩大新媒體收入按年增長17%，至5.71億元，當中myTV SUPER用戶升13%，至8300萬戶。大台網網絡追隨者亦增長15%，至1400萬名。李寶安表示，今年定下多項優先任務，包括將精力集中於內地市場，並藉此進佔更昂貴及更大規模製作的國際市場，同時繼續發展數碼平台至海外。



對於原本持有8.3億元星美債，副主席黎瑞剛表示，從對方收回投資機會已非常渺茫，故將餘下3.3億元投資撇帳。此舉令TVB連續第二年虧損，撇除有關項目後則錄得3500萬元盈利。



有線虧損減至四億



此外，有線寬頻（1097）去年同樣錄得虧損，但虧損按年收窄12.87%，至3.97億元。期內收入微跌0.2%，至11.61億元。當中收費電視客戶減少8000戶，至77.2萬戶。有線表示，電視市場競爭激烈，收費電視服務在去年繼續面臨客戶收縮挑戰，除社會事件對經濟引致負面情緒外，收費電視服務訂戶每戶平均收入亦受影響。



