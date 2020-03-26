  • 2020年3月26日 星期四
  • 23º
  • 93%
熱門： 新冠肺炎手帶口罩何栢良戒嚴

日報新聞 > 財經

傳人行減存息撐內銀

2020-03-26 列印
　　據英國《金融時報》引述消息人士透露，人行可能會在未來數日公佈下調存款利率，以幫補參與援手刺激經濟復甦的內地銀行能賺取多些利潤。

　　消息人士指，人行正與商業銀行討論調減存款利率的可能，如果成事將是2015年以來首次減存息。此舉主要是為了支撐銀行業，而不是刺激消費，以鼓勵銀行放貸的同時，不讓其息差收窄。有關舉措同時會伴隨人行進一步削減中期借貸便利（MLF），而MLF則會影響貸款市場報價利率（LPR）。

　　自疫情爆發後，內地銀行被徵召協助促進經濟，需向陷入困境的企業提、降貸款利率，並提高在危機期間下容忍壞帳的程度。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd