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前港交所高層涉貪遭起訴

2020-03-26 列印
　　廉政公署落案起訴，前港交所首次公開招股審查組聯席主管楊金隆，以及前港交所上市顧問林楚華，涉嫌就數間上市公司上市申請，貪污賄賂及公職人員行為失當，涉款共915萬元。兩人昨日在西九龍法院提堂，各獲准以10萬元保釋，案件押後至6月3日在東區法院再提訊。

　　43歲被告楊金隆被控公職人員接受利益罪，涉嫌於2017年12月21日，無合法權限或合理辯解而接受林提供的200萬元款項，作為傾向於或保持傾向於優待「申酉控股有限公司」的首次公開招股申請的誘因或報酬。60歲被告林楚華則被控一項向公職人員提供利益罪，指他以相同目的向楊提供上述200萬元。

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