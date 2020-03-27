美新失業人數急升 無礙市場氣氛 G20救市 杜指飆1351點

受到肺炎疫情衝擊，美國經濟活動陷停頓，首次申領失業救濟人數創有紀錄以來新高，達328.3萬人，屬有紀錄以來最多。G20發表聯合聲明，將在公共衞生和財政措施方面採取協同行動，正向全球經濟注入五萬億美元資金，以抵銷疫情的影響，不惜一切地克服疫情。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報22552點，升1351點；納斯達克指數收報7797點，升413點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.53港元，較香港收市價升0.83港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見392.86港元，較香港收市價升11.06港元；港股ADR折合恒指報23872點，升519點。



在疫情衝擊之下，美國的就業情況急速惡化。美國勞工部公佈，截至3月21日止的一周，首次申請失業救濟人數達328.3人，屬有紀錄以來最多，較對上一周大增300.1萬人，亦高於市場預期的170萬人。



不過，聯儲局主席鮑威爾接受當地傳媒訪問時表示，美國經濟的基本因素沒有問題，只要疫情受到控制，商業信心就可以恢復。他又說，聯儲局仍有政策空間，借貸方面的「彈藥」還沒有耗盡。



另外，數據分析服務商Washington Service稱，3月份企業內部人士買股與沽股的比率為1.75，是自2009年3月以來的最高水平。這比率以往通常低於1，意味較多公司高層在出售股票。有分析指，當前的正比率意味企業對前景樂觀，看好股市和經濟走向。



恒指兩連升止步



英倫銀行昨晚宣佈，維持基準利率在0.1厘的水平，符合市場預期，又指量化寬鬆措施維持不變，如果有必要，可以進一步擴大購買資產的規模。



歐股續漲 德市收復萬點大關



歐洲股市反彈勢頭持續，3大主要股市漲1至2%。旅遊休閒類股份領漲，升幅近6%。



英國富時指數收報5815.73點，升127點。法國CAC指數收報4543.58點，升111點。德國DAX指數收報10000.96點，升126點。



港股方面，美國參議院投票通過兩萬億美元經濟刺激方案，恒指承接過去兩日升勢，高開77點至23604點，惟已是全日高位，其後掉頭向下，最多曾插363點，最終收報23352點，回吐174點，終止兩連升，大市成交金額縮減至1217億元。