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韓央行回購操作 供無限量資金

2020-03-27 列印
　　新冠肺炎疫情陰霾難散，各國政府及央行救市招數層出。美國高達兩萬億美元的刺激方案已獲參議院通過，將交眾議院表決。繼聯儲局宣佈無限量化寬鬆後，南韓央行亦加入隊列，表示將於未來3個月內透過回購操作提供無限量資金；歐央行的緊急購債計劃亦不設承購限額。

　　南韓央行公佈，取消4月至6月的回購協議交易金額限制；回購操作將每周進行，更多金融機構將能以不高於0.85厘的回購利率借入資金；且接受更多種類的抵押品，包括國營企業發行的債券。

　　歐洲央行亦發招，取消原本規模達7500億歐羅（約合8190億美元）緊急購債計劃的限制，且擴大購買範圍。此前規定要求購買任何國家債務的規模，不得超過其現有債務總量的三分之一。
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