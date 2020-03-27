李嘉誠父子入市穩軍心 6.6億增持長和系兩股

全球股市震盪，恒指由上月17日高位28056點，二十餘日內急插近七千點，至上周四21139點低位，市場恐慌情緒蔓延，惟實力大戶正趁機撈底。據港交所（388）股權披露，長和系創辦人李嘉誠及長和系主席李澤鉅趁跌市，共斥資6.6億元吸納長實(1113)及長和(001)股份，按昨日收市價計，連續四個交易日已勁賺3078.92萬元。



一間由李氏父子各自擁有50%股權的公司，於3月20日、23日、24日及25日，以平均價每股38.4493元、36.0731元、36.6541元及38.3963元，增持長實共1660.15萬股，涉資約6.2億元。按昨日收市價39.05元計，已賺2846.06萬元。



帳面賺3079萬



另一間由李氏父子各自擁有50%股權的公司，亦於3月20日及23日，以平均價每股48.0596元及46.4832元，購入長和共85萬股，涉資4030萬元。按昨日收市價50.15元計，亦賺232.86萬元。在增持後，李嘉誠及李澤鉅的長實股權，分別由33.93%及34%，增至34.38%及34.45%；而長和股權，則分別由30.11%及30.18%，增至30.13%及30.20%。



翻查資料，過去一年李嘉誠分別於去年1月、4月、8月及9月有多輪增持長實股份，增持平均價最低為51.8977元，最高為63.0829元，此外，李嘉誠亦曾於上年9月，以平均價66.6614元，增持長和股份。以往李嘉誠入市增持，被投資者認為是價值顯現的時機，不過由於今次爆出肺炎疫情令全球經濟陷停頓，亦鬧美元荒，擾亂全球金融市場情況，令股市急挫由牛市急速進入熊市，故長和及長實股價都較上年李嘉誠增持價位為低，但李嘉誠出手，亦反映出他認為股份已跌至價值顯現地步。



除李家父子，莎莎國際(178)主席郭少明及特步國際(1368)主席丁水波據報亦有增持。



