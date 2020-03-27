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滙控暫停全球裁員3.5萬計劃

2020-03-27 列印
　　滙豐控股（005）上月中才公佈新策略計劃，將大舉重組，擬3年內裁員3.5萬人，但隨著新冠肺炎疫情肆虐範圍擴散至全球，上周已有風聲指滙控將被逼推遲裁員計劃，結果滙控行政總裁祈耀年昨發信通傳全球員工，因受疫情影響，決定暫停有關裁員計劃，並同時暫停對外招聘。

　　信中內容指，集團就現時的環境及策略轉型有最新決定，以期減低不確定性，並更能專注支持客戶和維持業務的持續性。由於疫情的異常影響，因此決定「暫時停止大量有關重組計劃的裁員行動，而該項裁員行動詳情本身尚未公佈。同時，除了某些職位，集團將停止向外招聘」，至於內部招聘及調職則如常進行。

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