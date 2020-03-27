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美圖虧損減至3.97億 今年料可扭虧

2020-03-27 列印
　　美圖公司（1357）昨日公佈去年全年業績，期內虧損按年收窄近七成，美圖表示，該公司去年轉移戰略重點，加強與變美產業鏈上其他公司合作，轉變用戶增長策略以降低銷售成本，並且在海外市場實行的訂閱收費模式十分有效，去年第四季度已經實現盈利，有信心2020年全年能夠扭虧為盈。

        美圖去年全年收入約9.78億人民幣，按年增加3.19%，期內淨虧損按年收窄68.39%，至3.97億元，期內毛利增長42.09%，至6.99億元，每股基本虧損0.09元，按年收窄七成，不派末期息。旗下軟件「美圖秀秀」月活躍用戶逾1.16億人，按年下跌0.9%，而海外產品「Beauty Plus」錄得10.8%的增長，達6614.3萬人。



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