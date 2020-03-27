中石油賺457億減14% 今年調整資本開支

中石油（857）去年純利按年跌13.9%，至456.8億元（人民幣，下同），受疫情及油價戰雙重打擊，中石油將調整今年資本支出，以量入為出原則應對。該集團派末期息連特別息共6.601分，按年削減26.7%。



中石油總裁段良偉表示，二月爆發疫情時，中國成品油價格及消費下跌，煉化業明顯受影響，但現已見回復。並指若需求持續放緩及產油國惡性競爭，未來油價會料於每桶50至55美元之間震盪。



中石油去年純利跌13.9%，至456.8億元，平均原油價格60.96美元，按年跌10.7%，中石油財務總監柴守平表示，跌幅已優於國際同業。至於今年度預測資本支出為2950億元，與去年相若，他表示，會繼續奉行資本支出與油價掛鈎，現時會以量入為出、保持較多現金流原則應對；而近年已逐步提高資本回報率，若油價按去年幅10%計，仍可維持4.7%回報率。



末期息共6.6分



以四大業務劃分，貢獻最大的勘探與生產經營利潤達960.1億元，按年升30.7%，期內資本支出2301.1億中，有77.5%亦投放於此板塊。當中原油產量增2.1%至9.09億桶；可銷售天然氣產量多8.3%至3.91萬億立方英尺；油氣當量產量增4.6%至15.6億桶。受煉化產能過剩等影響，期內煉油與化工經營利潤大減69.2%至137.6億元；而銷售業務受加強營銷措施幫助下，虧損大幅收窄91.2%至5.65億元。



期內天然氣與管道經營利潤增加2.3%，至261.1億元，但當中銷售進口氣淨虧損按年擴大23.3%，至307.1億元。該集團副總裁凌霄表示，目前有十多個天然氣長約，由於近期進口成本降低，若以合理價格出售，將可減少虧損，甚至錄得盈利。



