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潤地今年賣樓目標2620億

2020-03-27 列印
　　新冠肺炎疫情之下，內地樓市年初一度降溫，惟數間房企對今年銷售目標仍較進取。華潤置地（1109）總裁李欣昨在電話會議中指出，今年可推售貨值約5000億元（人民幣，下同）；全年銷售目標為2620億元，按年增8%。潤地去年純利按年升18.3%，至286.72億元，每股盈利4.12元，派末期息每股93.7分，按年減1.3%。

  潤地去年綜合毛利潤率為37.9%，按年降5.5個百分點。李欣回應，整體房地產行業毛利率亦呈下降趨勢，公司有信心維持有競爭力的毛利率，預期今年毛利率將維持在30%至35%。

  李欣續指，3月下旬銷售市場已恢復至去年同期的七至八成，有信心完成全年目標。

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