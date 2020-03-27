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蒙牛多賺35% 產銷恢復正常

2020-03-27 列印
　　蒙牛乳業(2319)昨公佈2019年度業績，期內賺41.05億元(人民幣，下同)，按年增34.9%；每股盈利1.049元，維持派末期息18.1分。蒙牛預計，新冠肺炎疫情可能會對2020年上半年度的銷售及財務表現產生不利影響，惟現時疫情還未結束，公司受影響程度還難以量化。

        蒙牛去年度收入為790.3億元，按年升14.6%。其中，液態奶貢獻總收入的86%，該分部收入按年增14.3%至678.8億元。奶粉業務收入按年增逾三成，佔總收入10%。整體毛利率按年升0.2個百分點，至37.6%。

        該公司在業績公告上指出，除了武漢工廠因新冠肺炎疫情尚在逐漸復工，其於全國生產基地均已投入正常生產和對市場的供應。

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