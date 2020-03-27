中環IFC外望——羅傑斯：美股熊市未完

美股近月大幅震盪，杜指近日由29568點高位，一度急插至18213點。「商品大王」羅傑斯接受內地《央視財經》節目訪問時表示，美股熊市尚未結束。



羅傑斯表示，美國股市在過去10到12年間，一直處於上漲狀態。在二月前的三個月，股市可說是直線上升，然後新冠病毒忽然出現。他續指，股市走到高位時，一定會有個契機讓它開始向下走，只不過今次碰巧的是新冠病毒，不是病毒也會有其他因素。



被問及美國聯儲局的無限流動性，以及美國2萬億美元刺激計劃能否助股市脫困，羅傑斯回應指，這都會刺激股市回升，隨着大筆現金流入市場，股市會出現人為回升，並持續一段時間，但在疫情結束前，這將只是一次技術反彈，熊市還沒結束。



羅傑斯認為，所有投資者尤其是散戶，必須在自己了解的前提下進行投資；若暫時未找到則宜手持現金。他說，持現金可能回報比較少，但總比一年損失5%至10%要好，持有現金不是甚麼壞事，尤其是在股市不賺錢時。



長江生科分銷新冠病毒測試劑盒



長江生命科技（775）昨日公布，與新加坡科技研究院簽訂許可協議，在香港以至全球分銷以CoV-2冠狀病毒（SARS-CoV-2）逆轉錄聚合酶鏈式反應，進行COVID-19測試的檢測試劑盒。



該「多合一」即用型檢測試劑盒乃一項雙重鑑定方案，可在單一反應中同步對SARS-CoV-2 RNA及內部對照進行檢測。



檢測試劑盒由A*Star及陳篤生醫院共同研發，並已取得新加坡衞生科學局臨時認可於當地使用。自2月以來，該試劑盒已獲新加坡當地6所公立醫院及一家私立醫療集團採用。



長江生命科技副總裁及科學總監杜健明表示，檢測試劑盒是一項適時選擇，有助加快對香港趨增懷疑個案進行COVID-19檢測。



高瞻