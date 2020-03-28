長和長實撐市 恒指全周升679點

長江生科飆36%停牌
長和系的長和及長實獲李嘉誠及李澤鉅增持，長和股價彈5.48%，收報52.9元，長實則漲4.99%，收報41元，成為表現最佳首兩位藍籌股；長建（1038）亦走高3.33%，收報40.3元；電能（006）升1.54%，收報46.25元；港燈（2638）微升0.4%，收報7.52元；長江生科（775）推新冠肺炎檢測方案，股價應聲炒上，升35.9%至1.06元後中途停牌。
藍籌股普遍上揚，騰訊（700）微升0.16%，收報382.4元；友邦（1299）走高1.7%，收報68.75元；但滙控（005）跌0.66%，收報45.4元。
體育用品股跑贏大市，李寧（2331）去年多賺1.1倍，股價飆13.22%，收報22.7元；安踏（2020）則升1.76%，收報57.8元；申洲（2313）走高4.28%，收報82.85元。
廣東昨晨起實施隔離令，市場憂慮將打擊澳門博彩業，濠賭股逆市偏弱。銀娛（027）挫3.72%，收報42.65元；新濠（200）插5.36%，收報11.66元；美高梅（2282）挫4.16%，收報7.84元。
昨午公佈業績的內房股表現突出，碧桂園（2007）去年多賺逾14%，末期派息增長一成三，股價漲3.3%，收報9.09元。旭輝（884）績後抽升4.25%，收報5.4元。
新股方面，總部設於馬來西亞的科網企業C-LINK SQ（1463）昨日掛牌，股價收報0.86元，較上市價0.63元，上升36.51%，一手4000股帳面賺920元。
C-LINK每手賺920元
宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒指出，在環球聯手放水救市下，恒指昨日表現未如美股強勢，雖然無限量寬未能挽救嚴峻疫情，但可恢復市場投資信心，因此他看好後市走勢，相信恒指有望挑戰24000點。