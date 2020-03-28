長和長實撐市 恒指全周升679點

下樓買東西，碰到鄰居黃先生，我說下班回家了？他隔着口罩笑說，回來了，又走了。 原來他兒子在英國留學，上一個星期回到香港，在家隔離。黃先生要上班，為了公司同事安全，便在外租了酒店，住兩個星期，當自我隔離。黃太太因為要在家照顧兒子，也就不出門了，家中所需，靠黃先生每天買回來，每天買好東西放在室外，由太太自取，他放下東西就走，黃太太在樓上陽台上揮揮手，也算打過招呼了。 非常時期，負責任的人就得如此想辦法。黃先生說十四天也不算太長，一知不覺已經過了一半，再熬一熬就可以回家了。北方農村有一句叫作「老婆兒子熱坑頭」，專門用來形容一家人的幸福生活。這話跟黃先生的現狀很匹配，兒子、老婆都在...

2020-03-28