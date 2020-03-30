染疫人數激增 次季難言樂觀 港股反彈終結勢尋底

新冠肺炎持續肆虐，全球逾66萬人確診，港股上周隨環球股市強勁反彈。市場人士認為，港股技術性反彈已屆尾聲，本周勢再逐步尋底，初步或於22500點水平尋找支持，料第二季開局亦反覆。



股市即將步入第二季，疫情壞消息仍接踵而來，英國首相約翰遜上周染疫，美國確診人數急升至逾12萬，成為全球最多確診個案的國家。港股本月隨外圍急挫後，上周反彈679點，報23484點；但夜期上周五顯著回吐，收報23082點，低水402點；港股ADR比例指數報22962點，較恒指上周五低521點。



港股ADR夜期齊插水



耀才證券研究部總監植耀輝表示，投資氣氛依然被疫情籠罩，上周的技術性反彈未扭轉偏淡格局，後市以尋底為主，初步須看22500點是否有支持。植耀輝指出，隨著企業盈利前景變得悲觀，股市應未完全反映疫情因素，目前市場人士仍以短線部署。



帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治亦表示，港股月中低見21139點後獲支持，出現報復式反彈，如本周跌穿10天線約22800點，將預示本輪反彈告終，後市會向下尋「第二隻腳」。郭思治說，「高啲當然最好，平腳都唔相干，但如果跌穿就預示將會一浪低於一浪。」



專家指美救市幫助微



本周期指將月結及季結，郭思治認為，基金經理「好友」應會出力托市，但升跌數百點意義不大，預期第二季開局將會反覆。他又表示，疫情令實體經濟受損，難以用技術分析判斷影響程度，認為即使美國接連推出救市方案，但對投資氣氛幫助有限。



距離本月底公佈業績期限僅餘兩天，主板連GEM板最少有726間上市公司趕尾班車放榜，包括今日的農業銀行（1288）、吉利汽車（175）及美團點評（3690）等；周二亦有小米集團（1810）、比亞迪（1211）及中國恒大（3333）等企業。



外圍方面，中國將於周二公佈製造業採購經理人指數，美國則在周五公佈非農就業人數和失業率，市場預期失業率將由3.5%升至3.9%。



至於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產協議於三月底到期，市場關注各國不受限制的產油情況。



