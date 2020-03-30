股東會惹違禁聚疑雲 公司紛延期變陣應對

政府從昨日凌晨開始，禁止四人以上公眾聚集，惟今日有七間上市公司須召開股東大會。政府未有清晰指引，告知此類會議是否符合規例中的豁免範疇，令市場一時間無所適從。有公司於昨晚取消今日股東會議，至於今日兩間公司的新股記招，亦改以電話會議進行。



據了解，原定於今日召開EGM或AGM的七間上市公司中，有三間延期，四間如期舉行。其中阿里健康（241）、財訊傳媒（205）及長盈集團（689）公佈EGM延期，下次會議時間及地點將另行通知。首都創投（2324）AGM及建溢集團（638）EGM雖然如期進行，但將強制體溫檢查、要求戴口罩及不提供茶點；世紀娛樂國際（959）及瑞港建設（6816）僅澄清EGM如期舉行。



政府：屬可豁免範疇



據《星島日報》向政府查詢後，上市公司召開AGM屬規例中可豁免範疇。發言人稱，根據規例獲豁免包括「某團體會議上的群組聚集，前提是該會議屬必須在指明期間內舉行，以遵守任何條例或符合規管該團體的運作或事務的其他規管性質文書」。



另外，股份過戶處亦曾給客戶發送信函，強烈建議採取預防措施，包括不分發紀念品、不提供茶點、強制體溫檢查、座椅間保持適當間距及空間等。不過關於豁免類別的釐清，過戶處無詳細說明，僅稱會及時通知。



除舉行AGM及EGM外，市場亦擔心企業IPO（首次公開募股）路演及上市儀式，會觸犯四人以上公眾聚集規例。本港中成藥生產商滿貫集團及外牆工程服務商智中國際，原定於今日舉行新股發佈會，由於相關指引不清晰，為減少風險，決定將記者會改為電話會議。



新股發佈改電話會議



港交所（388）表示，近期現場上市儀式將暫時取消，會密切留意事態發展，並將根據情況重新審視相關安排。至於是否建議公司暫時取消路演，交易所不予置評。



