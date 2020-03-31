金價偏軟油價急挫 救市措施獲批 杜指彈690點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報2327點，升690點；納斯達克指數收報7774點，升217點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見44.65港元，較香港收市價升0.15港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見382.33港元，較香港收市價升5.73港元。
美國國會早前通過總值逾2萬億美元的龐大救市措施；加上財長努欽預期，本周開始中小企貸款計劃，重申三周內可寄出給予個人援助的支票或直接存款，而納稅人將於給予航空業250億美元的安排上得到報酬。
資金流入美國庫券產品
市場續有避險情緒，資金繼續吸納美國國庫券產品，債券價格上升而孳息率相應回落，10年期債息現時回吐5.04個基點，報0.633厘。
美元反彈，ICE美匯指數彈高0.79%，報99.14。歐羅滑落0.86%，報1.1043美元。日圓變動不大，暫持穩報107.93日圓兌一美元。
金價先升後反覆偏軟，紐約期金現時下滑0.63%，報每盎斯1643.7美元。盤中暫時高位和低位分別報1673.6及1635.7美元。
石油需求疲弱，但沙特阿拉伯和油組其他成員國準備增產，拖累油價周一續挫。紐約期油尾段跌幅擴大，紐油接近收市下挫9.4%，報每桶19.35美元一桶，創18年新低。倫敦布蘭特期油大挫11.23%，報22.13美元。
恒指結算反覆跌309點
恒指於期指結算日表現反覆，早段曾插510點低見22973全日低位，在撈底盤支持下，一度倒升，但挨近尾市市況復軟，最後跌309點，收造23175，成交總額縮減至1079億元。
港府禁四人以上公眾聚集，當中也縮減食肆可接待人數，本港收租股及餐飲股受壓。領展（823）插3.01%，收報64.5元；九倉置業（1997）挫2.56%，收報30.45元；新地（016）跌1.98%，收報99元。餐飲股味千急跌6.84%，收報1.77元；大家樂下滑3.88%，收報12.88元；大快活走低2.27%，收報14.66元。
藍籌股方面，騰訊（700）跌1.52%，收報376.6元；滙控（005）下降1.98%，收報44.5元；舜宇（02382）挫4.86%，收報101.9元。
「三桶油」個別走。中海油走低2.57%，收報7.57元；中石油逆市彈2.75%，收報2.62元，為表現最好藍籌股；中石化則上升1.1%，收報3.68元。