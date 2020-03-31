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建行料貸存淨息差續受壓

2020-03-31 列印
　　新冠肺炎疫情肆虛全球，建行（939）管理層預料，受疫情影響，該行中間業務收入將遜去年，資產質量亦受影響，但幅度有限；又料在貸存息差收窄下，淨息差將持續受壓，今年將進一步收窄約10點子。

　　建行行長劉桂平昨表示，疫情突然爆發，對中國和全球的經濟和金融都造成很大影響，加上貸款市場報價利率（LPR）下行的趨勢明顯，尤其本月起存量貸款亦需以LPR定價，故對建行的經營管理有一定影響。因此，在貸款定價策略上，該行將取決客戶的質量和結構，並會強化定價管理和風險管理能力，故有信心在困難的時期下，可保持業務穩健增長。該行管理層指，若國外疫情能在短期內結束，預期國內的出口和加工企業所受影響較小。
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