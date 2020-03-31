美團扭虧轉賺46.6億 料今季將再錄得虧損

疫情下主打外賣的美團（3690）業務亦難免受損，美團去年按非國際財務報告準則（Non-IFRS）純利46.6億元，首次年度扭虧為盈，但美團預告今年首季將再度錄得虧損，董事長兼首席執行官王興表示，疫情影響或甚至延續至全年。



王興在投資者會議中表示，疫情波及所有業務，雖然不少行業已陸續復工，但到店、酒店及旅遊分部現時仍難以營運，將會較餐飲外賣復甦得更慢，並料整體業務受損或會延績至全年。首席財務官陳少暉表示，已在近月降低商家的佣金，又推出更多支援措施，相信可憑藉其成功的本地生活服務，較對手更有競爭力。他又指出，公司會著眼長線，不會減少對業務的投資，也藉此繼續推動科技與數碼化發展，吸納更多商家。



疫情拖累首季業績



美團去年收入大增49.5%至975.3億元，總交易金額按年增長32.3%至6821億元；交易用戶多12.5%至4.5億戶，每用戶平均每年交易多15.4%至27.4筆。以三大業務劃分，主要業務餐飲外賣收入多43.8%至548億元，毛利率按年增加7.2個百分點至18.7%。王興指出，公司發展模式是優先搶佔市場分額，期內低線城市的消費有所增長，但一直留意到變現能力不及外國同業，故未來會向這方面提升。



在到店、酒店及旅遊方面，收入增長40.6%至222.8億元，毛利率略跌0.4個百分點至88.6%，主要是每名活躍商家的平均收入，以及國內酒店間夜量均增加，並預計高端酒店需求量將持續上升。至於新業務收入大增81.5%至204億元，美團指，共享單車服務虧損收窄，日後將與其他業務產生協同效應。



