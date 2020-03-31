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星島全年綜合收入12.6億

2020-03-31 列印
　　星島新聞集團（1105）昨天公佈全年業績，截至去年12月底止，全年綜合收入為12.6億元。集團旗下的《頭條日報》仍然穩踞香港第一免費報章之位，至於收費報章《星島日報》，去年的發行銷售量和收入同告上升。集團去年錄得股東應佔虧損2270萬元，而對上年度則有約2420萬元盈利。董事局不建議派發末期息或特別股息。

《頭條日報》穩踞首位

　　對於業績轉盈為虧，集團指出，是受到香港經濟狀況欠佳的不利影響，尤其下半年本地的社會事件，嚴重打擊經濟氣氛及經濟活動，形勢急劇轉差。香港廣告總開支減少8%，所有媒體類別皆出現跌幅，當中包括網上媒體，只有社交媒體及流動廣告除外。

　　《頭條日報》去年仍然穩踞香港第一免費報章之位，其平均每日讀者人數達106.6萬人，為香港各份報章之冠。

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