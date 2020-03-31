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恒大健康虧損擴至44億

2020-03-31 列印
　　恒大健康（708）去年虧損擴大2.1倍，至44.3億元（人民幣，下同），繼續不派息。該公司副董事長彭建軍指出，首架新能源車「恒馳1」將於今年面世。該公司預期，隨著明年起多種車款投產後，將可顯著改善業績。

        恒大健康去年在新能源汽車投放大量資源，行政費用按年急增8.4倍至31.6億元，而汽車板塊虧損亦擴大2.1倍至52.9億元。

        該公司去年收入增80%至56.36億元，主要靠健康管理分部帶動，當中會員消費額大增1.4倍至82.1億元，令分部盈利增長38%，至8.37億元。董事長時守明表示，「恒大‧養生谷」投入市場後反應良好，為公司提供穩健現金流，目前全國已有24個項目，計劃未來三年達到70個以上。

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