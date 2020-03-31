吉利賺82億減35% 售車目標仍為141萬輛

吉利汽車（175）昨日派發截至去年12月底止年度成績表，期內少賺35%，純利為81.9億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.9元。派末期息0.25港元，按年減少29%。



該集團總裁安聰慧表示，未有下調銷售目標的打算，維持今年年初定立141萬輛汽車的銷售目標，並會繼續全球化的步伐，而2月初宣佈與富豪汽車合併上市的計劃亦不會因近期疫情而延遲。但吉利指，受疫情影響，今年可能是該集團最艱難的一年。



吉列於期內收入為974.01億元，按年下降9%。當中，銷售汽車收益達918.43億元，按年下跌10.5%；銷售汽車零部件收益51.3，按年增加30.1%。集團表示，淨溢利的減少是由於年內整體銷量下降幅度大於預期，加上需求疲軟，以及市場競爭激烈造成定價壓力所致。總現金水平193億元，按年增長23%。



安聰慧指出，近期疫情蔓延，汽車零部件供應受到部份影響，但仍在可控範圍之內。他稱，集團的長期規劃不會改變，將維持「不裁員、不減薪、不延發薪金」的方針，而今年內亦將會推出6款新車，包括3款吉利品牌，2款領克品牌及1款幾何品牌的汽車，並強調新車產品不會與現有車款重疊，當中3款產品會於現有的廠房生產，以提高產能的使用率。



安聰慧強調，該集團與富豪汽車合併上市的計劃未有受到影響，正在如期進行，而目前已聘請顧問，預計於今年第四季在瑞典斯德哥爾摩及香港上市，料上市後能加快公司國際化的進程，並更提升品牌價值。



研發投入54億



該集團副主席及執行董事李東輝表示，去年於研發投入54億元，佔銷售費用5.6%，與公司5至6%的目標相近，另外去年工廠建設及研發等的資本開支為76億元，相信今年會下降至68億元。李東輝又指，集團於1、2月份定單形勢良好，分別達到7.3%和7.5%，市佔率有所提升，並相信中國政府會陸續有政策出台，以刺激經濟，並會有利汽車業未來發展。



