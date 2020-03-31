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農行全年賺2121億增4.6%

2020-03-31 列印
　　中國農業銀行（1288）去年錄得純利2120.98億元（人民幣，下同），按年升約4.6%。基本每股收益0.59元，於去年持平；派末期息每10股1.819元，按年增2%。農行指出，新冠肺炎疫情對中國經濟造成一定影響，但預計影響以短期為主。

        農業銀行於期內，營業收入為6293.5億元，按年升4.4%，其中淨利息收入4868.71億元，較去年同期增長1.9%；手續費及佣金淨收入869.26億元，增長11.2%。農業銀行去年淨利息收益率及淨利差分別為2.17%及2.03%，按年分別減少16個基點及17個基點，主要是受市場環境影響，存款業務競爭加劇，存款付息率上升。

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