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世房多賺23% 派息增兩成

2020-03-31 列印
　　世茂房地產（813）昨公佈去年業績，2019年純利按年增23.4%，至108.98億元（人民幣，下同），每股基本盈利3.311元。派末期息每股85港仙，按年增21.4%；全年共派1.45港元，按年增兩成。該公司副主席兼總裁許世壇昨在電話業績會中指，今年可售資源約5000億元（人民幣，下同），銷售額目標為3000億元；今年有更多收併購機會，投地支出預計在1000億元以上。

　　期內，世茂收入按年增三成，至1115.17億元；合約銷售額按年大升48%至2600億元。世茂今年銷售目標較去年實際銷售增逾15%。許世壇續稱，3月銷售已復甦，但因首2月銷售受新冠肺炎疫情衝擊，今年首季銷售額仍將按年跌一成。

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