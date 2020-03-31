中環IFC外望——禁令存灰色地帶 EGM入場人數惹爭議

為減低新冠肺炎傳播，港府頒令禁多於四人聚會，但一些禁令細節仍存灰色地帶，昨日有上市公司召開特別股東大會（EGM），爆出進入會場人數爭議，有小股東報警求助。對於股東會人數是否受新例所限，政府發言人回覆查詢時僅指，股東周年大會（AGM）可獲豁免，但其他類型的會議則需視乎性質而定，不能一概而論。證監及港交所對此不予置評。不過，有法律界人士認為，若小股東未能進場或完整參與會議並投票，有權入稟法院挑戰會議的合法性。



在政府頒佈本周日起禁止四人以上在公眾地方聚集的新規例後，不少上市公司已押後股東會，以免招來人群聚集，甚至觸犯法例，惟有部份上市公司仍照常舉行EGM。昨日共有四家上市公司EGM如期進行，當中世紀娛樂國際（959）EGM只允許不多於兩位股東進入會場，想要進入會議就要等裏面的人先出來。



這樣安排引起在場小股東不滿，但大部份小股東收到公司贈送的餅卡就離開，可是仍有小股東對安排不滿，認為未能即時進入會場投票，令他們的權利受損，最終有小股東報警，指現場有人「非法集結」。不過，警察到場後並無受理，二十分鐘便離去。



澳門五星級酒店 上月入住率僅一成



澳門統計暨普查局數據顯示，2月份有營業的酒店及公寓為115間，可提供客房有3.7萬間，按年減少3.8%。受疫情持續影響，入境旅客大幅減少下，2月份客房平均入住率僅為15%，按年大幅下跌76.9個百分點。



五星級酒店入住率顯著減少84個百分點至10.0%，而二星級酒店及公寓入住率分別下跌33.8個百分點及22.3個百分點，至36.9%及43.3%，跌幅相對較低，主要是有部份客房提供予外地僱員作住宿用途。



2月份酒店及公寓住客只有15.7萬人次，按年減少85.4%。來自不同國家/地區的住客均錄得八成或以上跌幅，中國內地有10.6萬人次，香港的住客有2.1萬人次，分別減少86.3%及81%。



高瞻