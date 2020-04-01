首季累瀉21% 創33年最差 美股反覆 杜指跌410點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21917點，跌410點；納斯達克指數收報7700點，跌74點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見43.27港元，較香港收市價跌0.88港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見383.03港元，較香港收市價升2.83港元。
美國約翰霍普金斯大學最新統計顯示，全球新型冠狀病毒確診個案已突破80萬宗，超過3.87萬人死亡。其中疫情最嚴重的美國，病例超過16.46萬宗，意大利病例亦超過10萬宗，有近1.16萬人死亡，是全球最多患者不治的國家。
另外，美國聯儲局表示，推出一項臨時回購便利工具，讓外國中央銀行可以暫時將手上的美國國債兌換為美元，並且將這些美元提供給區內機構使用。聯儲局指出，上述措施有助美國國債市場平穩運作。國際油價經過周一大跌後，昨晚反彈3%，紐約期油見每桶20.7美元。
恒指續彈428點
另一方面，港股三月最後一個交易日以升市告終，報23603點，上揚428點。惟全月則急跌2526點或9.7%，今年首季則累瀉4586點或16.3%。
藍籌股中，首季表現最差的是瑞聲（2018），急瀉40.9%，其次為下挫39%的聯通（762）。至於表現最硬淨則是具廁紙概念的恒安（1044），累積升幅超過半成。
國際油價反彈，「三桶油」造好，中海油（883）抽升7.4%，收報8.13元；中石油（857）彈8.4%，收報2.84元，為升幅最大藍籌股；中石化（386）漲3.8%，收報3.82元。
科技股表現搶眼，美團（3690）去年扭虧為盈，轉賺46億元人民幣，股價急彈6.42%，收報93.65元；金蝶（268）升4.13%，收報10.34元；但股王騰訊（700）僅升0.96%，收報380.2元。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，由於疫情後續發展難以預計，投資者信心及市況走勢或較波動，故對後市偏向審慎，建議繼續持盈保泰。