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內地上月PMI勁彈超預期

2020-04-01 列印
　　三月中國製造業採購經理指數（PMI）報52，遠勝市場預期的44.8，較上月低位35.7，急彈16.3個百分點；非製造業PMI為52.3，亦高過預期的42，回升22.7個百分點；綜合PMI產出指數為53，反彈24.1個百分點。國家統計局表示，PMI反彈反映企業復工復產情況較上月改善，但不代表中國經濟運行恢復正常水平。

今年經濟增長或僅2.3%

　　此外，疫情衝擊全球各大經濟體，世銀預計，在基本情境下，內地今年經濟增速將放緩至2.3%，若情況進一步惡化，增長僅為0.1%，去年內地經濟增速為6.1%。美聯儲局前主席耶倫更預測，疫情下美國經濟的低迷前所未有，料第二季經濟將按年大幅倒退兩成，同時擔心會進入長期衰退。
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