英擬叫停銀行派息 滙控股價勢再重創

新冠肺炎疫情重創全球經濟，為保留實力救市，上周五歐洲央行要求銀行暫停派息及回購。據英國《金融時報》報道，繼歐央行後，英國審慎監管局（PRA）亦可能很快會公佈類似的消息，包括滙控（005）等多家銀行已準備接招，滙控更於上周末已就停派息曾作討論，現有待監管機構的決定。渣打（2888）昨表示派發去年度未期股息建議仍然有效，對回購亦保持開放態度。



滙控原本計劃在4月14日派發每股0.21美元的股息，早前亦公佈了以股代息的發行股份市價約為51.6元。分析認為，一旦滙控暫停派息，料必對其股價造成重大衝擊。



《金融時報》報道，英國銀行已為英國央行轄下PRA在未來數周或叫停銀行派息共75億英鎊作準備，PRA此舉旨在讓銀行能在疫情下提高資本水平，應對企業償還貸款出現周轉的問題。



報道引述幾位知情人士稱，包括滙控、巴克萊、萊斯銀行和蘇格蘭皇家銀行在內的英國銀行，都預期PRA將於未來幾天內作出停派股息的建議。其中一位人士稱，他們認為監管機構可能很快便有公佈。



滙控曾討論應否停派



一位知情人士說，滙控高層在周末討論了應否暫停派股息，以及率先公佈有關決定會否有「先行者優勢」。然而，滙控目前已決定最好還是等待監管機構作出決定。一位銀行高層表示，該行曾考慮單方面停派股息，但得出結論認為，如是被監管機構所逼而停派股息，將更容易應對投資者的負面反應。



滙控、巴克萊、萊斯，蘇格蘭皇家銀行均拒絕置評，PRA也拒評上述消息。



雖然滙控股價已有多年表現不濟，但香港很多散戶仍愛揸滙控股份，不外乎為了收息。光大新鴻基財富管理策略師溫傑坦言，若滙控停派股息，影響定必很大。由於滙控業務因經濟轉差而受壓，而股息是支撐其股價的唯一賣點，如連股息都無，加上早前已表明今明兩年不會回購，該股將有很大沽壓，勢跌破40元。



