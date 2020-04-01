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恒大去年賺173億 今年賣樓冀衝八千億

2020-04-01 列印
　　中國恒大（3333）昨公佈2019年全年業績，純利按年大跌53.8%，至172.8億元（人民幣，下同）；每股基本盈利1.315元；末期息為0.653元，亦按年減逾五成。該集團主席許家印昨出席業績直播會議時指出，今年對外銷售目標為6500億元，內部則將衝擊8000億元，預計2022年銷售額突破1萬億元；今年起將實施高增長、控規模、降負債的3年發展戰略。

  許家印坦言，「目前總負債還是比較高」，未來3年，每年平均降低有息負債1500億元，到2022年將總負債降至4000億元以下。土儲方面，恒大去年新增建築面積6703萬平方米，目前土地儲備為2.93億平方米，計劃每年減少3000萬平方米，實現土儲負增長。



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