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綠地預算200億拿地 聚焦長三角大灣區

2020-04-01 列印
　　新冠肺炎疫情衝擊下，內房企預計今年銷售增速放緩。綠地香港（337）主席陳軍昨在電話業績會中表示，今年可售貨值785億元（人民幣，下同），全年銷售目標為550億元；拿地預算約200億元，仍會聚焦長三角、大灣區等人口較密集的區域拿地。

        綠地香港2019年合約銷售額按年增約28%，至484.6億元，則今年銷售目標較2019年實際銷售增13.5%，增速有所放緩。陳軍續稱，疫情對房地產行業打擊非常大，預計行業調控短期或會有放鬆；購房需求在疫情後或將進一步釋放。公司亦會視乎第二、三季度的政策指引，調整全年目標。



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