小米去年少賺26% 產能已恢復近九成

小米（1810）昨公佈第四季及全年業績，市場關心疫情是否對公司首季度營收造成壓力，總裁王翔表示，集團二月份時遇到很大挑戰，當時工人未能及時復工，導致在生產、組裝等流程上受限，但二月底起集中精力復產，目前整體產能已經恢復至平時80%至90%的水平；零件供應商方面，包括高通在內，暫無出現供應短缺情況。



小米國際部總裁周受資補充指，雖然公司沒有今年全年具體的銷售指引，但目前預期今年的手機銷量仍然會有增長。



收入逾四成來自海外



小米近年積極拓展海外市場，目前集團收入超過四成來自海外市場，但隨着環球疫情爆發，其最大的海外市場之一印度亦實施「封國」措施，王翔對此表示，三至四月份將是海外業務影響最大的時期，公司位於印度的工廠及銷售點基本完全停止運作，但仍然觀察到不少消費者透過線上等其他渠道採購其產品，銷售並沒有歸零，相信智能手機已經成為剛性需求產品，隨着疫情穩定、市場復甦，印度市場銷售將會出現反彈，而對海外市場的增長潛力則仍然保持謹慎樂觀態度。



小米集團去年全年股東應佔純利按年下跌25.89%，至100.44億元（人民幣，下同），期內收入按年增長17.68%，至2058.39億元，毛利率按年上升1.2個百分點至13.9%，每股基本盈利0.423元，按年下跌49.82%，不派末期息。



周受資表示，小米去年繼續加大力度拓展海外市場及品牌建設，以及為應對5G來臨而繼續加大研發投入，因此導致去年的銷售及推廣開支急增近三成，至103.78億元，研發開支亦增加29.7%至近75億元。他又強調，公司目前的現金總儲備達660億元，而截至去年第四季度，庫存週轉天數亦逐漸由65天降至54天。



小米第四季的智能手機收入為307.97億元，按季下跌4.56%，但王翔表示，整體銷售數量仍然增長。



