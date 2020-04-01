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全年多賺67% 佳兆業九成復工

2020-04-01 列印
　　佳兆業（1638）昨公佈，截至去年12月底止年度賺45.94億元（人民幣，下同），按年增長67.1%。每股基本盈利0.756元；派末期息10港仙。該公司行政總裁兼執行董事麥帆昨日表示，現時集團的復工率達到92%，基本上除了湖北地區仍未復工之外，其他地區均回復營運正軌，預料今年銷售目標達到1000億元。他又指今年不僅是對房企特殊的一年，疫情對全球各行各業均帶來影響，冀能盡快過去。

        該公司於期內收入為480.2億元，按年增加24.1%；去年合約銷售8812億元，按年增加26%。毛利率則按年維持於28.8%。

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