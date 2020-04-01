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白馬執董提私有 每股7.12元涉39億

2020-04-01 列印
　　中國最大巴士站廣告牌營運商白馬戶外媒體（100）獲提私有化，作價每股7.12元，涉資約38.6億元，阿里巴巴（9988）旗下螞蟻金服亦分一杯羹。該股昨日飆升37.1%報6.99元。

        該私有化要約由白馬媒體執行董事韓子勁提出，其持有的永和環球，向白馬媒體提出以每股7.12元全購股份，連同韓子勁持有的660萬或1.22%股份，涉及5.4億股，預計作價共38.6億元。私有化每股作價較公布前股價5.1元存在39.61%溢價，該股昨日急升37.1%報6.99元，成交額漲至3.95億元，為上市以來單日最高。

        根據協議，現時持有50.91%的白馬媒體大股東Clear Channel，已承諾接受要約，而若有逾90%無利益關係股份接受要約，將可提出強制性收購。

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