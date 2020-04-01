中環IFC外望——港5G今啟用 中移月費198蚊搶客

本港5G頻譜於今日零時起開放使用，除數碼通電訊（315）外，其餘三間營運商均在同一日起提供5G服務，當中最平的5G數據服務計劃月費僅為198元，被外界預示為新一輪價格戰開始，惟目前5G覆蓋範圍僅位於黃金地段、戶外以及大型商場等，外界仍然觀望是否能夠吸引消費者使用。



中移香港昨日在5G啟動禮上進一步交代套餐詳情，當中外界較為關注的5G體驗計劃，即以198元月費享用30GB的5G數據，訂購優惠期「揭盅」，在6月30日前均可訂購該體驗計劃，其餘優惠月費由298至498元不等的套餐，亦將在6月30日後恢復至原本價格。被問及套餐價格是否仍有下調空間，中移香港董事兼行政總裁李帆風指，未來能夠根據市場需求再作調節。



除此以外，李帆風又指，由今日起中移香港亦會提供中國內地以及韓國的5G漫遊服務，目標是今年內將再拓展10個歐亞地區的國際5G漫遊。



不過目前並沒有5G預付卡推出，希望可以在今年內或明年初推出。



四叔外孫染疫 返港未見家人



恒基地產（012）創辦人李兆基的外孫李建中感染新冠病毒。恒地發言人回覆查詢時稱，李建中於3月18日返港後已自我隔離，沒有見過家人，目前情況良好，家人相信短期內可以出院。



恒地發言人稱，李建中長期在美國工作，3月18日返港後即在他居所新界獨立屋自我隔離，沒有見過香港家人；他雖然沒有病徵，但為安心起見，到仁安醫院臨時工作站抽取鼻咽分泌，交給認可機構進行COV-19測試（他從來沒有入住仁安醫院）。如今健康情況良好，家人相信短期內可以出院。根據衞生署資料，一名24歲男病人於3月22日確診肺炎，於3月16日發病，他於3月6日至18日期間身在美國及加拿大，屬輸入個案。



高瞻