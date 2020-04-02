特朗普警告未來兩周更慘 疫情續惡化 美股瀉973點

美國疫情持續，總統特朗普更警告，未來兩周將會相當痛苦，外圍股市全線下挫。美股開市後急瀉，杜指跌673點，報21243點，跌幅超過3%。標指以及納指，早段亦分別跌3.2%及2.6%。港股夜期企穩，中段見22988點，升58點，低水98點。



受到疫情影響，美國勞工市場緊張。人力資源機構ADP公佈，美國三月份私人企業職位減少2.7萬個，雖然減幅較市場預期的15萬個為少，但已經是2017年以來首次下跌。至於2月份的私人企業職位，則修訂為增加17.9萬個。



歐洲股市急挫，英國富時100指數收報5454點，跌217點。德國DAX指數收報 9544點，跌391點。法國CAC指數收報4207點，跌188點。 旅遊消閒類股票跌超過6%；銀行股跌超過5%。



油價則窄幅上落，紐約期油昨晚曾見20.47美元，微升1美仙。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20943點，跌973點；納斯達克指數收報7360點，跌339點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見39.02港元，較香港收市價跌0.93港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見368.05港元，較香港收市價跌6.35港元；港股ADR折合恒指報22653點，跌431點。



港股方面，本港兩大發鈔行於昨日愚人節公佈取消派息，震撼市場，拖累港股第二季開局便跌市收場。



滙控（005）和渣打（2888）按英倫銀行要求，突然宣佈取消派息，更預告年內都不會派息或回購股份，此為滙控上市以來首次，股價急挫近一成，更跌穿40元心理關口，恒指一度失守二萬三關，曾插655點，低見22947點。



愚人節恒指重創，收報23085，急挫517點，成交金額增至1312億元。



疫情打擊全球經濟，「大笨象」滙控逾9厘股息已成泡影，盤中沽壓沉重，一度暴跌9.85%，低見39.8元，為2009年3月以來的低位。以2019年派息水平推算，滙控股東今年每手400股會少收近1600元股息。



賭收差 濠賭股全線下挫



澳門3月博彩收入按年挫近八成，全線濠賭股捱沽，銀娛（027）挫2.06%，收報40.5元；金沙中國（1928） 插2.82%，收報27.6元；美高梅中國（2282）跌1.39%，收報7.82元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚指，疫情較嚴重的歐洲或以應對各方面的潛在危機，要求滙控渣打等金融機構取消派息或其他措施，一旦疫情持續，將對滙控有不利影響，預期其股價將會震盪下沉，不排除日後將失守33元之「含淚價」，加下不派息的滙控反映其質量已經改變，當唯一的吸引之處都失去，故此他不建議投資者過份迷信，撈底長揸作收息之用，否則泥足深陷。



