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財新三月PMI回穩報50.1

2020-04-02 列印
        3月份企業逐漸復工復產，製造業運行基本回穩。財新3月中國製造業PMI（採購經理指數）昨日公佈，錄得50.1。相較2月份的歷史最低點40.3，回升9.8個百分點。但仍未及新冠疫情爆發前1月份51.1的水平。

　　凱投宏觀中國經濟學家Martin Rasmussen認為，在中國3月製造業PMI上升至52面前，財新數據略顯疲軟。

  由於財新PMI數據更偏向小型、私營企業，表明中小型企業和私企所受的影響要大於大型企業和國企。

        新定單指數連續兩月下跌，表明需求仍然疲弱。多數受訪企業表示疫情持續，導致定單被推遲或取消。又因全球各地竭力遏制疫情，3月新出口定單指數明顯下滑，相較於疫情前的水平仍有一定差距。
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