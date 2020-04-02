滙控停派息瀉近一成 失守40元血肉長城

滙控（005）昨日宣佈取消去年度第四次派息每股21美仙，兼取消今年首三次派息，是歷來首次停止派息，即使散戶於40元築起「血肉長城」，惟仍難逃一劫，收市急挫近一成，報39.95元，創逾11年新低，倫敦股價亦曾挫一成。但行政總裁祈耀年相信，疫情過後便能恢復派息。



因應英倫銀行轄下審慎監管局對英國銀行要求，除滙控外，渣打（2888）亦停派股息，其股價同樣跌穿40元。



滙控昨日公佈，接獲審慎監管局發出的書面通知，要求滙控取消派發去年第四次股息。鑑於當前局勢極不明朗，難以評估疫情持續期及影響，故董事會經討論當局要求後，決定取消原定於今年4月14日派發的第四次股息；同時決定在今年底前暫停派發首三季股息，亦不會進行回購。



4300買盤仍難逃一劫



受消息拖累，滙控股價在香港甫開市五分鐘，即急挫至39.8元全日低位，其後略為反彈至41.7元。滙控午後約1時半於40元價位，有4300個買盤掛出，合共880萬股股份，涉資約3.5億元。雖然散戶死守40元大關，惟收市仍然要失守此關，終瀉9.51%，報39.95元。倫敦股價一度下瀉一成，低見4.084英鎊（約39.19港元），及後跌幅收窄至8%。



祈耀年在電話會議中表示，滙控股東是長線而非短線股東，集團具策略優勢，雖然現今按監管當局要求停派息，以確保有充足資本支持客戶，但強調集團資產負債表強勁，首季業務表現堅韌，相信當疫情問題解決後便能再次派息，對股東具長期吸引力。被問及日後會否補派股息，財務總監邵偉信說現時「不能承諾會補派所有停派的股息」。



渣打同捱沽跌7.6%



另外渣打亦宣佈，應審慎監管局要求，決定撤回派發去年末期股息每股20美仙建議，亦停派今年中期股息，並暫停回購計劃。今年末期息將視乎全年財務表現以及當時中期前景。其香港股價收報39.9元，跌7.6%；倫敦股價曾挫近8%，及後報4.144英鎊（約39.76港元），跌7%。



