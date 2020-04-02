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澳門賭收連跌六月 三月僅53億減八成

2020-04-02 列印
■受疫情影響，澳門三月博彩毛收入挫近八成。資料圖片
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　　新冠肺炎疫情蔓延，入境澳門旅客人數銳減，博彩業受到嚴重衝擊。澳門三月博彩毛收入為52.57億元（澳門元，下同），按年下挫近八成，並已連跌六個月。有分析指，疫情對博彩企業影響嚴重，預計博企第二季表現將繼續下跌，料四月賭收跌幅有機會擴大至九成。

　　澳門博彩監察協調局昨日公佈，三月博彩毛收入為52.57億元，按年大挫79.7%；但按月則反彈69.4%。而今年首三個月；累計博彩毛收入為304.87億元，按年大跌60%。

全年收入預測減半

　　澳門政府上月亦調低今年博彩收入預測，由原來估算的2600億元，大幅調低五成至1300億元。京華山一研究部主管彭偉新表示，澳門賭客主要依賴內地等入境旅客，但受到新冠肺炎疫情影響，澳門當地實施隔離，甚至封關等措施，令入境人數大減。

　　他相信，濠賭股短期內業績難以有所好轉，甚至會持續影響第二季表現，整個邊際行業受到較大影響，未來仍要視乎疫情發展，預計四月博彩收入將按年下跌九成。

　　澳門旅遊業議會會長胡景光則稱，對三月賭收大跌八成，並不感到訝異。他指，因應香港及廣東省實施入境後須隔離14日的規定，澳門旅客跌至每日不足100人，較上月初期仍有6000至7000人相距甚遠，嚴重打擊旅遊業，他更預料澳門全年旅客數字將會急跌一半。

　　受賭收下跌拖累，六大濠賭股昨日全線下跌，銀河娛樂（027）收報40.5元，跌2.1%；金沙中國（1928）收報27.6元，跌2.8%；新濠國際（200）收報11.18元，跌0.5%；永利澳門（1128）收報11.7元，跌0.7%；美高梅中國（2282）收報7.82元，跌1.4%；澳博控股（880）收報6.47元，跌1.2%。

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