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中旅：上半年業務難恢復

2020-04-02 列印
■蔣洪（左四）指，目前集團未有大規模裁員計劃。 資料圖片
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　　香港中旅（308）財務總監陳皓指，內地景區於一月下旬停業，目前陸續恢復經營；本港跨境巴士及渡輪服務則自2月8日起停運，旗下本港酒店入住率由90%跌至60%。他預計，內地疫情於四月過後將逐步恢復，但難以預測海外疫情發展，料上半年業務較難恢復。

　　東京奧運因應疫情持續延期舉行，蔣洪透露，公司作為東京奧運票務代理，現階段未掌握票務上安排。他又指出，公司暫時未有大規模裁員計劃，但薪酬會因疫情發展有所考慮。

暫無大型裁員計劃

　　對於三月與信德集團（242）進行業務重組，蔣洪表示，透過把渡輪及客運巴士業務整合，更能夠連接大灣區，交通運輸上有更好發展，而且與信德已有多年合作，相信能互補優勢。

　　集團早前公佈去年業績，全年盈利3.87億元，減少44%。經營業務應佔盈利3.98億元，減少42%，不派末期息。集團去年收入44.77億元，減少1%。

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