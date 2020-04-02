中旅：上半年業務難恢復

東京奧運因應疫情持續延期舉行，蔣洪透露，公司作為東京奧運票務代理，現階段未掌握票務上安排。他又指出，公司暫時未有大規模裁員計劃，但薪酬會因疫情發展有所考慮。
暫無大型裁員計劃
對於三月與信德集團（242）進行業務重組，蔣洪表示，透過把渡輪及客運巴士業務整合，更能夠連接大灣區，交通運輸上有更好發展，而且與信德已有多年合作，相信能互補優勢。
集團早前公佈去年業績，全年盈利3.87億元，減少44%。經營業務應佔盈利3.98億元，減少42%，不派末期息。集團去年收入44.77億元，減少1%。
港府防疫漏招，限聚令豁免卡拉OK，尖沙咀卡拉OK Red Mr爆疫，八人中招，政府昨日急補鑊，於昨晚五點五十六分發新聞稿，傍晚六時起暫停卡拉OK、麻將館及夜總會營業十四天。有麻將館負責人批修例極度倉卒...
2020-04-02
全球爆疫，外國醫護防疫裝備緊張。台灣行政院政務委員唐鳳繼改編稅務機關派口罩後，又一新巨獻，拍片教民眾「乾蒸口罩」再用。 在防疫裝備緊張的當下，大家為口罩供應而擔心，早前台灣中山醫學大學職安系副教授賴全...
2020-04-01
美國強生集團（Johnson & Johnson）周一宣佈，已挑選了一種可望對抗新冠肺炎病毒的疫苗，成為「候選疫苗」，將會於今年九月起在人體上進行測試，如果成功的話可以最快於明年初派上用場，作緊急醫療用途。 強生於今年一月開始研發對抗新冠肺炎病毒的疫苗，暫時把它名為「Ad26 SARS-CoV-2」。強生有技術將病毒維持在非激活狀態下，嘗試令人體的免疫系統作出反應。如疫苗成功將會為控制疫情帶來希望。
2020-04-01
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級營業經理周錦輝表示，奧運站柏景灣10座高層E室，面積471方呎，兩房間隔，望開揚樓景，原叫價1050萬元，減至986萬成交，呎價20934元。據悉，...
2020-04-02
美國疫情持續，總統特朗普更警告，未來兩周將會相當痛苦，外圍股市全線下挫。美股開市後急瀉，杜指跌673點，報21243點，跌幅超過3%。標指以及納指，早段亦分別跌3.2%及2.6%。港股夜期企穩，中段見...
2020-04-02
新冠肺炎反令巴塞隆拿和皇家馬德里更團結。事源美斯為首的巴塞四名隊長出面游說隊友接受減薪，令隊友更佩服各隊長的領導能力；銀河艦隊眾將則齊聲拒絕操練和比賽，直到找到醫治新冠肺炎的方法。 據報，巴塞眾將願意減薪，卻有四人不滿球會藉傳媒施壓，於是美斯等隊長逐一致電講解利弊，成功游說他們接受減薪和捐款建議。經歷今次風波，各隊長的領導能力進一步獲得球員肯定，球員間更團結，士氣更上一層樓。 美斯展領袖風範 身處疫情重災區馬德里的皇馬，球員團結一致反對復操和復賽。西班牙《阿斯報》指出：「皇馬隊內聲音指在有效的醫治方法和疫苗出現之前，不會出現復操和復賽的可能性。」
2020-04-02
新抵港奧迪RSQ3 Sportback是一款充滿話題的高性能SUV，2.5直五Turbo引擎馬力達400ps，0至100km/h只需4.5秒，還有一身斜背肌肉造型，以及跟林寶堅尼相同的青綠色調，收視率...
2020-04-02
新冠病毒肺炎肆虐全球，多地確診及病死人數仍不斷上升，全球經濟和民生均受重大打擊。韓星金在中昨日卻趁愚人節，竟以這個人人嚴肅對應的殺人疫症來開玩笑，訛稱自己確診新冠肺炎，獲得大量網民關注後，隨即聲稱確診...
2020-04-02
新冠肺炎疫情全球大流行，部份在外地旅遊的香港人，被困異域，向港府求援。最新一例，是在秘魯自由行的港人和在當地的兩個旅行團，公開求助，港府正計劃安排飛機，讓他們自費返回。雖說這批港人的境況可憐，但在全球疫情大爆發之後，他們依然心口掛個勇字，冒險外遊，不啻為公眾的反面教材。 香港人在外遇事，被迫滯留，境況值得同情，而港府安排返回飛機服務，是應有之義，但相關滯留外地的港人，應對個人的行為付上最大的責任。故此，自費乘機返回，安排合理。 新冠肺炎疫情早在今年一月出現，發展至三月，全球多國爆發疫情，且有一發不可收拾之勢，在當時打算外遊者，最理性選擇，是即時取消行程，既保障自己人身安全，...
2020-04-02
新冠肺炎疫情仍未遏止，馬會繼續加強防疫工作務求賽事得以繼續進行，最近賽馬節目的主持都戴上口罩工作；至於收費電視台同樣配合，筆者也是過去二十年來第一次戴口罩做節目。然而疫情當前，大家實可理解，相信大部份觀眾都會體諒此安排。除此之外，馬會在賽事進行的每一個環節費盡心思防疫，例如在馬匹亮相圈設立分區，隔開各匹馬的馬房工作人員及騎師，可算有效的防疫措施。 談到賽事方面，上周三食白果的莫雷拉隨即在剛周日賽事贏得五Win，雖然他這種大落大上的演出對普羅馬迷而言未必受用，但最重要是個別場次騎師的策騎方式有否帶來爭議。剛戰頭場的「合進駒」，明明出閘後可率先搶佔內欄，但鞍上人不但不積極移入取...
2020-04-02