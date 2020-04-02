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藥明李寧齊遭股東減持

2020-04-02 列印
　　本港上市公司業績禁售期甫結束，有公司股東沽貨套現。藥明生物（2269）昨日公佈，大股東WuXi Biologics以每股96.8元，配售藥明4800萬股，佔已發行股份3.7%，套現46.46億元。該作價較周二收市價100.5元，折讓3.68%。完成後WuXi Biologics持股將減至31.74%，仍保持控股地位。

　　另外，非凡中國（8032）公佈，減持同系李寧（2331）7000萬股，每股作價21.52元，套現15.06億元。配售價較李寧周二收市價22.65元，折讓4.99%。完成後非凡中國持有李寧股權由16.33%，降至13.48%。

  李寧收跌4.86%，報21.55元；非凡中國漲6.98%，報0.46元。

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