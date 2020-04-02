中環IFC外望——滙豐股價插水 網民二創笑中有淚

滙控（005）昨日宣佈不派息，令不少股東流下兩行清淚。縱使不少股民於40元築起「血肉長城」，惟收市都保不住該關。



尤記得二月起滙控股價下挫，有網民二次創作Beyond名曲《真的愛你》，揶揄滙控股價節節向下，沒想到昨日滙控宣佈不派息，令該首改歌更為「應境」，再在網上炒熱。



尤其是該歌首句「無法可收息的一對手，滙豐股價永遠在背後」，簡直令一眾打算搏收息的股民「聞者傷心，聽者流淚」。



除了《真的愛你》之外，網民繼續發揮創意，把鄭融的《紅綠燈》改詞：「明明滙豐轉眼變成利豐，無息相當勇敢，怎可變成10蚊」。



滙豐會否跌到10蚊仲要拭目以待，但係連擁躉「青姐」都唔睇好滙豐前景。2009年3月9日，滙控曾急挫至33元，當時獨立股評人胡孟青為此淚灑鏡頭。佢噚日接受訪問時話，全球減息銀行係受害者，滙豐股價仍有下跌可能，短期唔會轉好；如持有滙豐唔建議溝貨；冇貨在手更加唔不建議買入。



港踏入5G時代 3香港：逾千客轉用



本港昨日正式進入5G時代，多間電訊商開始提供5G數據服務，和電香港（215）執行董事兼行政總裁古星輝指，透過早前推廣，目前有逾千名客戶選用5G數據服務，會適時公佈具體數字，希望能夠盡快破萬。



和電香港昨日透過視像進一步「解畫」5G套餐，不過基本月費計劃及起跳用量沒有變化，仍然維持兩個最基本套餐，即388元100GB以及688元200GB的套餐。個人市場副總裁邱子恩表示，公司認為5G數據起跳用量至少要100GB，否則不夠用。



古星輝其後補充，5G網絡體驗如同開跑車，若無充足5G數據用量，5G體驗或會削弱，但於追問下稱，沒有提供任何具體數據支持。古星輝又指，目前主要希望提供盡量簡單服務給消費者，因此僅有100GB以及200GB兩個用量的基本月費計劃。



高瞻