美新領救濟金人數倍升至664萬 能源股帶動 杜指升469點

美股三大指數周四早段先跌後反彈。在疫情衝擊之下，美國經濟活動嚴重受阻，首次申請失業救濟人數破紀錄，美股早市受壓；其後在能源股帶動下顯著反彈，杜指曾升530點或2.55%，納指和標指也曾分別升1.92%和2.54%。



在疫情衝擊之下，美國經濟活動嚴重受阻，首次申請失業救濟人數破紀錄。勞工部公佈，截至3月28日的一周，首次申請失業救濟人數達664.8萬人，創歷史新高，並且大幅高於預期的376.3萬人。昨晚公佈的破紀錄人數，亦較對上一周，大幅增加334.1萬人。



紐約期油收市暴漲近25%



但分析師指出，受到中國增加石油儲備，加上美國總統特朗普預計沙特阿拉伯和俄羅斯在未來數日內可就石油生產達成協議等消息刺激，紐約期油昨晚反彈近9%，見每桶22.12美元水平。能源股在紐約早段攀升，帶動美股大市顯著反彈。



另外，美國總統特朗普向CNBC表示，沙特和俄羅斯將採取措施紓緩油價壓力，結束價格戰，消息刺激油價大漲。紐約期油收報每桶25.32美元，急升24.67％，為歷來最大單日漲幅。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21413點，升469點；納斯達克指數收報7487點，升126點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見37.86港元，較香港收市價跌1.04港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見376.73港元，較香港收市價跌3.07港元。



新冠肺炎疫情持續，外圍股市持續波動，恒指昨日低開247點後曾插329點，低見22756，其後拗腰回升，收復二萬三關，收市報23280點，升194點。成交縮至897億元，為2月19日以來首日少於千億元。市況不穩，大摩發表報告推薦行業領頭羊，預料半年至一年可跑贏大市。



「三桶油」回勇



以及沙特阿拉伯與俄羅斯的減價戰可望解決，消息刺激國際油價急漲，「三桶油」回勇，包辦表現最佳藍籌股頭三位。中石油（857）彈9.68%，收報3.06元；中石化（386）彈8.85%，收報4.06元；中海油（883）漲7.47%，收報8.63元。中海油服（2883）飆11.71%，收報6.58元。