「侵侵」出手俄沙料「停戰」 紐油曾彈逾三成

新冠肺炎肆虐下全球體壇幾乎停擺，運動員紛紛轉戰網上和粉絲交流娛人娛己。最新加入戰團的是牛下女車神李慧詩（Sarah），昨發起一連十四日你問我答環節，短短半日已收集逾百問題。 以一己之力奪四張明夏東京奧運入場券的Sarah，上月尾因疫情嚴峻由瑞士回港。賦閒在家的她留意東奧延期的消息外，昨更在社交媒體宣布跟車迷你問我答，為期十四天：「我每天會問一條問題，大家可留言或私訊回答，隔天我會回應並發問新問題。遊戲開始！近日留守家中，大家有沒有做一些你很想做，但平日騰不出時間做的事呢？」 半日極速近百回應 帖文一出，Sarah獲網民熱烈回應，短短半日已吸數百讚好和近百回應。有粉絲認真回應...

2020-04-03