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「侵侵」出手俄沙料「停戰」 紐油曾彈逾三成

2020-04-03 列印
        原油價格戰本月開打不足兩天，中美已伺機而動。美國總統特朗普昨日表示，已跟沙特阿拉伯及俄羅斯元首交談，預計兩國可於未來數天達成「停戰」協議，俄羅斯亦對外放話未打算增產；另一方面，據報中國趁油價大跌，已著手「執平貨」首要目標是盡快達到90天淨進口量，其後再增至180天的規模。多重消息刺激下，石油昨日從低位急彈三成以上。

        油價於本周三一度跌穿每桶20美元後，市場憧憬油價戰有轉機，昨日從低位大反彈。紐約期油昨晚早段見過每桶27.39美元，大升逾34%；布蘭特期油亦報過每桶36.29美元，揚46%。惟油價在過去一個月已累挫一半。

        美國上周原油庫存增1380萬桶，至4692億桶，是2016年來最大單周漲幅。
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