滙控停派息累股價 傳再爆遷冊爭議

雖然滙豐控股(005)主席杜嘉祺前日才明言暫無計畫研究遷冊，但英國《金融時報》引述消息指，英倫銀行施壓要求滙控取消派息已惹怒其董事會成員及管理層，重燃他們討論遷冊回港；報道又指杜嘉祺為停派息一事致電第二大股東平保(2318)董事長馬明哲等主要股東解畫。



唯一撐起滙控股價的穩定派息因素消失後，昨日其股價仍未止瀉，香港時段，最多再挫半成，低見三十七點八元，續創逾十一年新低，收報三十八點九元，跌百分之二點六。倫敦開市後亦持續走低，截至香港時間晚上約九時半報三點八九六英鎊，折算港幣三十七點三八元，跌逾半成。



股價在英見37.38港元



《金融時報》引述幾位知情人士表示，英倫銀行的干預已惹怒滙控一些董事會成員和高層，他們呼籲重新討論集團註冊地應否遷離倫敦的問題。知情人 士又透露，在周二宣佈取消派息後，杜嘉祺曾致電幾大股東解釋今次的決定，包括馬明哲在內。



對於停派息的監管要求，其中一位滙控董事打個比喻說，「英國監管機構將支搶指着董事會個頭係好可怕」；又說，「派息應是董事會的決定，我們不應該留在英國，要求重新遷冊的呼聲將會增加」。



一位滙控高層稱，他們現在傾向支持集團的註冊地重返香港。英央行要求滙控停派息的舉動所發出的信息，就是即使集團狀況良好，也要示弱。另一位高層更形容，英央行是次施壓「非常有問題」。



不過，遷冊的想法暫時可能僅是個別董事的看法，董事局未有正式討論。滙豐發言人昨回應查詢時表示，並沒有就檢討集團全球總部進行討論，亦無計劃重啟相關議題。杜嘉祺於公佈取消派息當天，在電話會議中已曾表示，「現時並無計劃研究遷冊」。另外，滙控的負面消息停不了，繼停派息後，評級機構惠譽將其評級展望由「穩定」降至「負面」。



