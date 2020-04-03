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工商舖踏入「艱難時期」 恐爆退租潮

2020-04-03 列印
　　受到反修例運動及疫症雙重打擊，工商舖市場受到重創。美聯工商舖（459）昨日便下調今年初對工商舖的租金及售價預測，由按年持平，調低至按年跌10%至15%，當中核心區舖位更由原先預測跌10%至15%，下調至跌40%至50%，並指今年首季工商舖市場踏入「艱難時期」。由於本港經濟轉差，該公司預期今年有機會出現商舖退租潮。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，雖然美聯儲早前宣布無限量「放水」措施，但本地實體經濟前景更有決定性影響，對今年的市場持審慎態度，並下調今年工商舖成交量的預測，由原先預計的按年升5%，改為按年持平至跌5%，即全年最多共約4600至4700宗的水平。

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