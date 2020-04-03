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恒大三月銷售621億升13%

2020-04-03 列印
　　內房3月銷售陸續回溫，中國恒大（3333）昨公佈，3月合約銷售額約620.8億元（人民幣，下同），按年升13.1%；合約銷售面積約694.5萬平方米，升35.5%。今年首季，恒大累計合約銷售額按年增23.2%，至1473.7億元；相應合約銷售面積按年大升逾五成，至1658.2萬平方米。恒大首季已完成全年6500億元銷售目標的23%。

　　恒大亦以掛牌方式投得廣州花都區一幅住宅地皮，成交價22.06億元，較底價高近35%；每平方米樓面地價約1.24萬元。該地皮面積約13.13萬平方米，建築面積約17.78萬平方米。

　　

　　

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