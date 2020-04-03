貨櫃市場冀年內回暖 中遠海發趁機覓收購

從事貨櫃製造及租賃的中遠海發（2866）指出，疫情令首季定單減少，但影響總體可控，該公司亦可趁機作出多項收購，預料貨櫃市場可望於一年內回暖。董事總經理劉沖昨日表示，未來會在航運主業下加大發展供應鏈金融，推動產融結合。



中遠海發副總經理明東指出，疫情的影響，總體可控，因為船隻製造及貨櫃租賃業務主訂立了長期合同，租金相對固定，故短期波動影響有限，而且多數客戶規模較大，有相對穩定的支付能力。他又稱，近期貨櫃需求在緩慢提升，對貨櫃價格有支持，預期今年製造行業有所回暖。



董事總經理劉沖就表示，近期有船運公司出現資金短缺，會選擇將船隻售後租回，該公司可藉此作出收購，但會把風險控制是放在首位，審慎評估客戶經營前景，不會單純因為高收益就大模規收購。他指出，首季貨櫃製造定單按年下跌，但相信只是短暫影響，解釋在過去10年公司定單平均290萬個標準貨櫃（TEU），與全球4000多萬TEU保有量相符，反映有剛性需求，預料一年內可回復供求關係，「短時間內定單減少，就意味着未來某個時間內定單會集中出現。」



採「穩打穩紮」原則



劉沖又稱，貨櫃製造和租賃是該公司兩大重點發展的業務，日後會向「產融結合」的方向發展，積極投放在航運科技、供應鏈金融等領域，包括成立中小企的風控數據模型，擴展國際商業保付代理市場，以建立航運保險專家平台。他又說，多元化租賃模式已高速發展了五年，現在會以「穩打穩紮」的原則，著眼國家重點支持的新能源、醫療健康等行業發展。該公司總會計師林鋒補充，中遠海發目前負債率比為83.25%，在租賃市場處於合理水平，日後會保留合理的槓桿水平，包括控制負債比率，加強手上資源配置以釋放價值，以及推動產融結合。



