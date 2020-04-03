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內地傳放寬電動車生產配額

2020-04-03 列印
　　彭博昨引述消息人士透露，內地當局正討論削減10%的電動車的補貼，並收緊符合補貼標準的汽車範圍。不過，路透日前亦引述知情人士報道，內地正考慮暫時放寬為推動電動汽車生產而設置的配額，以助受疫情重創的汽車企業恢復銷售。另外，內地還可能將推遲「國六」排放標準實施時間延後半年，以扶助汽車產業；按原計劃內地今年7月起將進入向「國六」過渡的階段。

  國務院本周二宣佈，將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年至2022年，以緩解新冠肺炎疫情對該行業造成的需求衝擊。但在過去幾年，中國逐步減少了補貼以鼓勵汽車製造商市場化競爭。

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