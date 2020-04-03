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當前疫情慘過「沙士」 港人宜減財困風險

2020-04-03 列印
　　新冠肺炎疫情對本港經濟造成衝擊，香港會計師公會會長江智蛟表示，經濟活動自2019年下半年起已明顯轉弱，最近的疫情令經濟雪上加霜，國際及本地不明朗因素亦加劇對香港經濟環境的挑戰。當前逆境對香港造成的影響，很可能較2003年沙士更嚴重。董事、企業東主、僱員及公眾人士應作好準備，減低陷入財困的風險。

  為應對當前市況，香港會計師公會編制《應對財務危機》小冊子，當中載有協助企業及個人應對財務困難的資訊，亦匯聚重整及破產管理專項學會的專業人士，為公眾、企業及會員的危機意識提供建議。

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