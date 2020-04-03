中環IFC外望——恒生：今季港股走勢難估

環球市況波動，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝昨日表示，恒指過去常於市帳率約1倍左右水平見底，但現時疫情影響市場氣氛的情況之下，難以評估第二季度恒指走勢；對港股維持中性看法。



至於未來股市會否反彈，薛永輝續稱，需要觀察環球疫情發展，以及市場是否已反映最壞情況；若疫情開始受控，各國央行早前已推出多項刺激措施，有助於經濟，股市亦可能有反彈。他又指，上半年企業盈利有機會調低，至於下半年會否升高則須再觀察。有央行要求銀行取消派息，他就認為，銀行派息策略發生改變，市場會對它們的股價重新評估。



他表示，投資者可留意A股、香港上市的中國股票以及ADR，長期展望審慎樂觀。該行建議減持通訊、金融、原材料以及能源股，增持消費者必需品及非必需品、醫療業、物業股及黃金。



恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，截至2月底，股市及債市分別錄得340億美元及1429億美元的資金淨流入，但踏入3月份則被完全抵銷，投資者面對環球市場不確定性的加劇下，避險情緒升溫。



全球避孕套恐面臨短缺



泰國最大避孕套生產商指，集團已達到產能極限，以填補受新冠病毒疫情封鎖措施影響，而停產的其他製造商留下的市場需求。



泰國立邦橡膠工業（Thai Nippon Rubber Industry）表示，預計今年將生產達19億個避孕套，較平均年產量增長27%。行政總裁Amorn Dararattanaroj稱，一直收到來自客戶更多定單，直到九月公司都將滿負荷運轉。



早前有報道指出，由於馬來西亞延長行動管制令，設於當地的全球最大避孕套生產商Karex停廠。該公司為杜蕾斯（Durex）等品牌代工生產，每年生產超過50億個安全套，銷往140多個國家。



Karex警告，全球將面臨避孕套供應短缺，目前庫存量只能再維持兩個月，預計產能缺口達到上億個。



高瞻