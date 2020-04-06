疫情未見受控 政策出台撐市 港股短線走勢料反覆

美國勞工部上周五公佈，三月非農業職位減少70.1萬個，市場預期減少10萬個，為2010年以來最差表現；失業率為4.4%，較市場預期的3.8%差，為2017年8月以來最高。消息拖累上周美股三大指數向下，分別跌1.51%至1.69%。港股經歷前周反彈後，上周走勢偏軟，全周跌248點或1.06%，收報23236點。上周五夜期收報23076點，低水160點；ADR港股比例指數報23075點，較本港上周五收市低160點。
港股ADR夜期齊向下
光大新鴻基財富管理策略師溫傑預期，港股本周將窄幅波動，短期或於22000至24000點徘徊。他指出，近期市場氣氛回暖，包括美國推出財政政策，以減低流動性風險，惟美股上周五受壓，預測港股今日將跌100至200點。
另外，溫傑指出，上周人行降準釋放4000億元人民幣資金，並下調超額存款準備金利率，意味短期減息機會較低，加上A股周一仍是清明節假期休市，相信消息對港股影響不大，但後市仍要視乎新冠肺炎疫情發展。
第一上海首席策略師葉尚志指出，上周五大市成交量為今年以來單日最少，反映市場處於觀望狀態，預計本周港股將反覆上落，料於22500至23500點拉鋸。他又稱，已從先前較為睇淡，轉為現時觀望態度，並指基金贖回潮已經過去，認為流動性風險已過，雖然現時經濟轉差，但政府陸續有財政政策出台，成為經濟面及政策面之間對決，相信未來市況較為反覆。
市場人士轉趨觀望
耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股今日低開機會較高，料在22400至23800點水平上落，他認為本周拉鋸情況持續，料投資者觀望氣氛濃厚，未來可留意石油輸出國組織（OPEC）與非油組產油國（OPEC+），擬於本周四（9日）召開的緊急視像會議會否再度推遲，以及內地經濟數據等。